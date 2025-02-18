Уолтц высказался о возможном саммите с участием Путина и Трампа

Уолтц: США и Россия не назначили дату саммита с участием Путина и Трампа

Делегации США и РФ не назначили дату двухстороннего саммита с участием американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам встречи в Саудовской Аравии с представителями РФ, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что лидеры двух стран говорили о встрече и ожидают ее проведения.

18 февраля агентство Bloomberg написало, что Россия и США могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии уже на следующей неделе.

Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.

В МИД РФ заявили, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее были названы возможные сроки встречи Трампа и Путина.