Bloomberg: Россия и США могут согласовать проведение саммита на следующей неделе

Россия и США могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Об этом пишет агентство Bloomberg.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии для диалога с представителями США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия была готова к мирному урегулированию конфликта на Украине с самого начала, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Официальный представитель Кремля отметил, что сама Украина и многие другие страны имели противоположную точку зрения. Песков напомнил, что Киев сам запретил проведение мирных переговоров, а страны Европы и США говорили о необходимости продолжения конфликта любой ценой.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».