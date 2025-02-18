Госсекретарь заявил, что окончание конфликта откроет РФ и США путь к сотрудничеству

Рубио: окончание конфликта откроет РФ и США путь к сотрудничеству в экономике

Окончание украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, передает «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта стороны должны пойти на уступки.

Встреча делегаций РФ и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Они также решили назначить команды для начала работы «над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Ранее Лавров и госсекретарь США договорились создать механизм консультаций.