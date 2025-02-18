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Лавров и госсекретарь США договорились создать механизм консультаций

Reuters: Лавров и Рубио договорились создать механизм консультаций
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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио достигли соглашения о создании механизма консультаций, направленного на устранение «раздражающих факторов» в двусторонних отношениях. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, «американский госсекретарь Рубио и его российский коллега обсудили на переговорах создание механизма консультаций для решения вопросов, вызывающих напряженность в отношениях США и России».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США на переговорах в Саудовской Аравии отнеслись друг к другу с уважением.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

Ранее сообщалось о возможном предстоящем саммите России и США.

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