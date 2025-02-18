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США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «важным шагом вперед»

Госдеп заявил, что в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед
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Russian Foreign Ministry/Reuters

США считают переговоры с российской делегацией в Эр-Рияде «важным шагом вперед». Об этом сообщила представитель госдепартамента США Тэмми Брюс, передает Reuters.

«Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», — сказала она.

По ее словам, в ходе переговоров официальные лица США и России договорились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий двух стран.

Стороны также решили назначить команды для начала работы «над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Кроме того, они заявили о необходимости заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения украинского конфликта.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее Ушаков объявил о завершении переговоров РФ и США.

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