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Глава РФПИ заявил, что переговоры РФ и США нельзя назвать перезагрузкой отношений

Дмитриев: переговоры РФ и США — не перезагрузка отношений, но настрой хороший
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Depositphotos

Переговоры Российской Федерации и США в Эр-Рияде — это не перезагрузка отношений, однако настрой хороший. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с телеканалом «Звезда».

«Я думаю, что глава МИД РФ Сергей Викторович Лавров, помощник президента РФ Юрий Викторович Ушаков, они более емко, по-дипломатически оценят то, что произошло. Но мы видим настрой хороший, настрой рабочий, настрой уважительный», — сказал он.

До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило, что Россия и Соединенные Штаты договорились о нормализации работы дипломатических и консульских миссий.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, что США и РФ в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов по Украине, их накопилось много. По ее словам, за последние три года нормальных контактов между представительствами стран не было вовсе по вине экс-президента США Джо Байдена.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».

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