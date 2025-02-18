Захарова рассказала, что обсуждают делегации РФ и США в Эр-Рияде

Захарова: США и РФ в Эр-Рияде обсуждают комплекс проблемных вопросов по Украине

США и РФ в Эр-Рияде обсуждают весь комплекс проблемных вопросов по Украине, их накопилось много. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Диалог только начался. Был дан импульс руководством двух стран, а теперь в эти минуты в Эр-Рияде стороны работают. Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», — сказала Захарова.

По ее словам, за последние три года нормальных контактов между представительствами стран не было вовсе по вине экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Захарова отметила, что подробности переговоров раскроет глава МИД России Сергей Лавров после мероприятия.

Встреча Россия — США посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует американская сторона: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».