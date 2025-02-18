Стали известны итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Россия и США договорились о нормализации работы дипломатических и консульских миссий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«[Стороны договорились — «Газета.Ru»] принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий», — говорится в сообщении.

Встреча Россия — США посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,

От РФ за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует американская сторона: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».