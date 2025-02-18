Рубио заявил, что Трамп хочет не допустить возобновления конфликта на Украине

Рубио: Трамп хочет завершить конфликт на Украине без риска его возобновления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет добиться окончательного разрешения украинского конфликта и не допустить его возобновления, заявил по итогам переговоров в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы американского госдепа, президент Штатов не хочет, чтобы отношения между РФ снова вошли в горячую фазу «через два-три года».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее в США заявили, что Путин и Трамп не верят в победу Зеленского на выборах.