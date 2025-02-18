Стало известно, чем угощали делегации из РФ и США на переговорах в Эр-Рияде

Раскрыто меню участников переговоров в Эр-Рияде. На ланч делегациям из России и США предложили сразу несколько разнообразных блюд, а также десерт, пишет РИА Новости.

Уточняется, что делегатам были предложены ассорти закусок, салат из авокадо и сэндвичи. Также можно было выбрать морепродукты или лосось с оливковым маслом и лимоном. На горячее подавали филе морского окуня с креветками и зелеными овощами, стейк рибай с овощами и ягненка с рисом. Кроме того, в меню был десерт: чизкейк и фрукты.

Российско-американские переговоры состоялись в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде 18 февраля. Встреча длилась около 4,5 часов. Спустя примерно 2,5 часа стороны взяли 15-минутный перерыв, а еще через час ушли на ланч.

О завершении переговоров представителей России и США официально сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По окончании встречи он заявил, что отдельные команды переговорщиков РФ и США по Украине вступят в контакт.

Ранее в Кремле раскрыли главное условие по украинскому кризису.