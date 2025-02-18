Стали известны планы Путина и Трампа на 18 февраля

Путин и Трамп проведут день переговоров в Саудовской Аравии в поездках

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп день проведения российско-американских переговоров в Саудовской Аравии проведут в поездках по регионам своих стран. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, 18 февраля российский лидер будет работать в Санкт-Петербурге.

В этот день он проведет по видеосвязи совещание с членами правительства, основной темой которого станут итоги диспансеризации в России в минувшем году.

Трамп в свою очередь планирует отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида на юге США. Ожидается, что там он подпишет новую партию исполнительных указов. Кроме того, в этот день в эфир телеканала Fox News выйдет совместное интервью президента США и главы DOGE Илона Маска.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Ушаков отметил, что Россия приехала на переговоры с серьезным подходом.

Ранее сообщалось, что американская делегация проигнорировала вопросы журналистов об Украине на встрече с РФ.