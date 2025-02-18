Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушаков: трудно сказать, что позиции России и США сближаются

Помощник Путина Ушаков: трудно сказать, что позиции России и США сближаются
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде заявил, что пока трудно говорить о том, что позиции Москвы и Вашингтона сближаются, но разговор об этом шел. Его слова приводит РИА Новости.

Также он отметил, что представитель России и США изложили свои принципиальные подходы по Украине. Кроме того, по его словам, был серьезный разговор «по всем вопросам», стороны договорились учитывать интересы друг друга.

Ушаков также заявил, что отдельные команды переговорщиков от РФ и США по вопросам Украины вступят в контакт. При этом он не уточнил, кто будет присутствовать на переговорах от российской стороны.

От России за столом переговоров в Эр-Рияде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны — помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал позитивными переговоры между российской и американской делегациями.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами