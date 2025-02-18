Ушаков: трудно сказать, что позиции России и США сближаются

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде заявил, что пока трудно говорить о том, что позиции Москвы и Вашингтона сближаются, но разговор об этом шел. Его слова приводит РИА Новости.

Также он отметил, что представитель России и США изложили свои принципиальные подходы по Украине. Кроме того, по его словам, был серьезный разговор «по всем вопросам», стороны договорились учитывать интересы друг друга.

Ушаков также заявил, что отдельные команды переговорщиков от РФ и США по вопросам Украины вступят в контакт. При этом он не уточнил, кто будет присутствовать на переговорах от российской стороны.

От России за столом переговоров в Эр-Рияде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны — помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал позитивными переговоры между российской и американской делегациями.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».