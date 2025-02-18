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На Украине недовольны отсутствием гарантий безопасности со стороны США

Нардеп Рудик: Киев все еще не знает, каких гарантий безопасности ожидать от США
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина до сих пор не знает, чего ожидать от США и какие гарантии безопасности республике готов предоставить Вашингтон. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Кира Рудик, комментируя встречу представителей России и США в Эр-Рияде.

«Мы не услышали от США главного, что должно стать основой для всех видов соглашений и переговоров, а именно гарантий безопасности. Как нам убедиться, что Россия больше на нас не нападет? Как нам убедиться, что Россия выполнит свою часть сделки?» — сказала Рудик.

По ее словам, Украина не может изменить географическое положение, поэтому Киеву придется работать сообща с Европой против «угрозы с востока». Наивно надеяться, что эта «угроза» исчезнет, утверждает депутат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

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