В Пентагоне оценили возможность Украины вернуться к границам 2014 года

Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно

Министр обороны США Пит Хегсет назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Варшаве, пишет РИА Новости.

«Реальность в виде возвращения к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна. Реальность в виде американских войск на Украине маловероятна», — сказал он.

Хегсет также добавил, что вероятность введения американской армии на территорию Украины также маловероятна.

До этого вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Штаты могут отправить свои войска на Украину в случае, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. Кроме того, США могут ввести дополнительные санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом, гарантирующее долгосрочную независимость.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на разъяснения заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск на Украину.

Ранее в России заявили, что Вэнс блефует, говоря об отправке военных США на Украину.