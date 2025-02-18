Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после 15-минутной паузы

Переговоры России и США в Эр-Рияде возобновили после 15-минутного перерыва

Делегации России и Соединенных Штатов возобновили переговоры после 15-минутной паузы. Об этом сообщает РИА Новости.

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Российскую Федерацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник.Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия была готова к мирному урегулированию конфликта на Украине с самого начала, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

Представитель Кремля отметил, что сама Украина и многие другие страны имели противоположную точку зрения. Песков напомнил, что Киев сам запретил проведение мирных переговоров, а страны Европы и США говорили о необходимости продолжения конфликта любой ценой.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах.