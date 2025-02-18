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В Кремле заявили, что РФ была готова к миру на Украине с самого начала конфликта

Песков: Россия заявляла о готовности к миру на Украине с начала конфликта
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия была готова к мирному урегулированию конфликта на Украине с самого начала, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля отметил, что сама Украина и многие другие страны имели противоположную точку зрения. Песков напомнил, что Киев сам запретил проведение мирных переговоров, а страны Европы и США говорили о необходимости продолжения конфликта любой ценой.

«Поэтому эта ориентированность была с самого начала. Нам главное — добиться своих целей, и, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей», — сказал Песков.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по урегулированию украинского конфликта и организации встреч двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую делегацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в России обвинили Зеленского в уничтожении государственности Украины.

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