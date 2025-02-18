ГД ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов, а также территорий двух государств от «угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза».

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.