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В МИД РФ раскритиковали Каллас за слова об отсутствии пострадавших от ВСУ мирных жителей

Захарова заявила о нехватке совести у Каллас после слов о не гибнущих россиянах
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заявление главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас об отсутствии жертв среди мирного населения в России от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствует об отсутствии совести. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте.

«Вот, выползло чудовище... Я отказывалась верить в то, что это не фейк», — сказала Захарова, комментируя слова Каллас.

Дипломат отметила, что, если западные политики, обладая всей полнотой информации с именами, которые российская сторона приводила относительно пострадавших от действий ВСУ граждан, повторяют на международных площадках, «что ничего такого нет», то у них нет совести.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова Каллас являются попыткой оправдать Киев и обмануть население стран Европейского союза.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ответ на ложь Каллас назвал число погибших мирных граждан в регионе.

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