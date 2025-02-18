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В США заявили, что Украине придется играть по правилам России

CNN: Украине придется вступить в переговоры и играть по правилам России
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Исключение стран Европы из российско-американских переговоров приведет к тому, что Украина будет вынуждена играть по чужим правилам. Об этом СNN заявил доцент кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт.

«Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предопределен еще до того, как они сядут за стол переговоров», — сказал эксперт.

Шмидт добавил, что в конечном итоге Украина окажется в роли второстепенного участника. При этом, по словам профессора, такие переговоры могут поставить под вопрос, кто может стать приемлемым для НАТО и России миротворцем.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по урегулированию украинского конфликта и организации встреч двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую делегацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в США заявили, что в ЕС должны послать силы на Украину, чтобы «не быть лохами».

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