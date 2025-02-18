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В США заявили, что в ЕС должны послать силы на Украину, чтобы «не быть лохами»

Дипломат США Фрид: миротворцы на Украине нужны, чтобы европейцы «не были лохами»
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French Army/AP

Европейские миротворцы нужны на Украине с тем, чтобы государства ЕС «не были лохами» на фоне начавшихся мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил американский дипломат, бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, его слова приводит американская газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Великобритания и Швеция заявили, что были бы готовы разместить свои войска на Украине для обеспечения возможного мирного урегулирования.

Фрид сообщил, что такой подход стран ЕС «мог бы сработать», если бы европейские войска были укреплены материально-техническим обеспечением, связью и авиацией США, которые могли бы быть задействованы в случае «угрозы» европейским силам на Украине.

«Есть мнение, что нам не следует встречаться с ними (с армией России. – прим. ред.), пока они продолжают громить украинцев… Гораздо важнее, чтобы, когда мы ведем переговоры, мы придерживались твердой позиции и не были лохами», — отметил он.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии поддержали отправку войск на Украину.

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Переговоры о мире на Украине
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