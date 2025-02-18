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Песков рассказал о рабочем графике Путина

Песков сообщил, что Путин 19 февраля будет работать в Санкт-Петербурге
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 19 февраля будет работать из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

«Завтра тоже президент продолжит работу в Санкт-Петербурге», — сказал его пресс-секретарь.

Песков добавил, что Кремль будет информировать журналистов о мероприятиях, которые запланированы у Путина.

Он также рассказал, что понимания относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Планы могут появиться по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, отметил Песков.

13 февраля представитель Кремля сообщал, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена. При этом он подчеркнул, что мероприятие не будет проводиться в конце февраля, как это было в прошлом году.

Ранее Песков ответил, насколько важен в глазах Кремля разговор Путина и Трампа.

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