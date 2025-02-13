Песков ответил, насколько важен в глазах Кремля разговор Путина и Трампа

В Кремле назвали телефонный разговор Путина и Трампа очень важным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе пресс-подхода назвал очень важным разговор российского лидера с главой США Дональдом Трампом, состоявшийся вечером 12 февраля.

«Это очень важный был разговор. Вы знаете, что на фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне», — пояснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что отсутствие контактов не способствовало поиску каких-либо вариантов урегулирования конфликтов. По его словам, предыдущая администрация США считала, что нужно делать все, чтобы боевые действия продолжались.

«Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно делать все, чтобы войну остановить и чтобы восторжествовал мир. Нам больше импонирует позиция нынешней администрации и мы открыты для диалога», — заключил пресс-секретарь президента.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля, во время беседы российский лидер заявил о необходимости устранить первопричины украинского кризиса. При этом главы обоих государств согласились, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров.

Ранее американские журналисты назвали возможную причину звонка Трампа Путину.