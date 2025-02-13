Песков уточнил сроки послания Путина Федеральному собранию

Дата послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, в конце февраля послание не состоится, как это было в прошлом году.

«По мере того, как будет понимание, мы вас проинформируем», — добавил представитель Кремля.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года. Тогда глава государства, помимо прочего, заявил о старте новой программы для ветеранов и участников спецоперации под названием «Время героев», которая в настоящее время готовит высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военных для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных предприятиях.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Ранее Песков ответил, насколько важен в глазах Кремля разговор Путина и Трампа.