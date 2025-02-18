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Захарова предложила Северной Европе обсудить Гренландию

Захарова предложила странам Северной Европы обсудить Гренландию, а не Украину
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала намерение премьера Финляндии Петтери Орпо созвать заседание парламента, чтобы обсудить Украину и сегодняшнее заседание депутатов в Швеции по этому же вопросу.

«Может, страны Северной Европы обсудят собственные насущные проблемы — Гренландию? Хотя бы «заодно»», — посоветовала дипломат.

Также Захарова опубликовала фотографию с начавшихся переговоров делегаций Российской Федерации и США по Украине в Эр-Рияде.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде.

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