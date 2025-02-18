В Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США

В основе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию лежат внутриполитические события. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли подготовка к посланию связана с переговорами с США.

«Послание иногда имеет развернутую международную часть, иногда не имеет. Но главное — это внутриполитические события», — сказал представитель Кремля.

13 февраля Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена. По его словам, мероприятие не будет проводиться в конце февраля, как это было в прошлом году.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по урегулированию украинского конфликта и организации встреч двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую делегацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в Кремле заявили о подготовке послания Путина Федеральному собранию.