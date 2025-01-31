В Кремле заявили о подготовке послания Путина Федеральному собранию

Подготовка послания президента России Федеральному собранию в настоящее время ведется, однако назвать дату события в Кремле пока не могут. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планомерная подготовка, безусловно, ведется. По мере того, как дата прояснится и будет определена, мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.

Накануне Песков ответил на вопрос о послании аналогичным образом.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года. Тогда глава государства, помимо прочего, заявил о старте новой программы для ветеранов и участников спецоперации под названием «Время героев», которая в настоящее время готовит высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военных для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных предприятиях.

Ранее сообщалось, что Россия направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина.