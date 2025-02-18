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В России оценили перспективы переговоров с США в Эр-Рияде

Слуцкий: переговоры России и США приведут к конструктивному результату
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Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде приведут к конструктивному результату. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости.

«Переговоры, которые начались в Саудовской Аравии, нет сомнений, что приведут к конструктивному результату», — подчеркнул он.

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Российскую Федерацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

На прошлой неделе между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник.Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде.

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