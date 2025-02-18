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В Турции заявили, что страна готова принять переговоры по Украине

Türkiye: Турция готова принять переговоры по Украине
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Goran Tomasevic/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил американским представителям о готовности Анкары принять переговоры по Украине. Об этом сообщает газета Turkiye со ссылкой на источники.

На полях саммита в Мюнхене Фидан провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпредставителем президента США по России и Украине Китом Келлогом, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и главой Минобороны Рустемом Умеровым.

«Анкара также подняла вопрос о возможности проведения переговоров о прекращении огня или мирных переговоров», — пишет издание.

До этого турецкая газета Milliyet высказала мнение, что Владимиру Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию. Автор статьи Абдуллах Каракуш считает, что Зеленскому нужно «открыть глаза и поговорить о том, как он решит проблему за столом переговоров».

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах.

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