Маск высказался о переговорах США и РФ в Эр-Рияде

Бизнесмен и руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск отметил высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, прибывших в Эр-Рияд для участия в переговорах с американскими представителями. Об этом он написал в соцсети X.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал Маск.

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры высокопоставленных представителей России и США. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать Лавров и Ушаков. С американской стороны в Саудовскую Аравию приедут госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры будут посвящены прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Чего стоит ожидать от переговоров и будет ли на них присутствовать Украина — в материале «Газеты.Ru».

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах.