Деятельность БАПОР запретили в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о немедленном введении в действие закона о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что распоряжение Нетаньяху было принято парламентом Израиля.

До этого пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума заявила, что агентству нужен $1 млрд для продолжения работы в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

По словам Тумы, сейчас БАПОР ведет переговоры с различными агентствами, частными фондами и представителями правительств о предоставлении дополнительного финансирования.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из БАПОР. США являются крупнейшими донорами ООН и теперь в агентстве испытывают трудности с выплатами зарплат сотрудникам. 30 января 2025 года Израиль запретил работу БАПОР на своей территории.

Ранее МИД РФ раскритиковал решение Израиля о запрете деятельности БАПОР.