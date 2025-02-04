БАПОР ООН пожаловался на сильную нехватку финансирования

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР ООН) испытывает трудности с выплатами зарплат сотрудникам из-за Соединенных Штатов, которые прекратили свою помощь. Об этом РИА Новости заявила глава коммуникаций организации Жюльет Тома на брифинге в Женеве.

«Мы смогли выплатить заработную плату в январе, но ситуация в этом отношении становится все более сложной. Финансовый кризис острый, мы ничего не можем планировать», — пояснила Тома, отвечая на вопрос о том, как прекращение финансирования США повлияло на БАПОР.

До этого газета Politico со ссылкой на документы сообщила, что президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансирования БАПОР.

Израиль также приказал БАПОР покинуть Иерусалим и собственную территорию, разорвав все контакты с организацией.

Ранее глава ВОЗ предрек разрушительные последствия запрета Израилем БАПОР.