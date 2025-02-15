РИА Новости: БАПОР нужно $1 млрд для продолжения работы в секторе Газа

Ближневосточному агентству по помощи палестинским беженцам (БАПОР) нужно $1 млрд для продолжения работы в секторе Газа и на Западном берегу Иордана. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь агентства Джульетт Тума.

«Это включает предоставление жизненно важной гуманитарной помощи, медицинское обслуживание, а также работу школ на Западном берегу», — пояснила она.

По словам Тумы, сейчас БАПОР ведет переговоры с различными агентствами, частными фондами и представителями правительств о предоставлении дополнительного финансирования.

До этого президент США Трамп подписал указ о выходе США из БАПОР. США являются крупнейшими донорами ООН и теперь в БАПОР испытывают трудности с выплатами зарплат сотрудникам. 30 января 2025 года Израиль запретил работу БАПОР на своей территории.

Ранее МИД РФ раскритиковал решение Израиля о запрете деятельности БАПОР.