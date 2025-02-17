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Профессор спрогнозировал, сколько областей потеряет Украина до заключения мира

Профессор Миршаймер: Украина до заключения мира может потерять девять областей
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украина может лишиться девяти областей до того, как Киев подключат к обсуждению параметров урегулирования конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала «The Duran».

Аналитик обратил внимание на то, что подразделения Вооруженных сил России могут установить контроль над еще большим количеством территорий, поскольку украинская армия вскоре «окончательно развалится».

Миршаймер добавил, что до согласования позиций всех сторон в рамках урегулирования конфликта пройдет немалое время.

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в этот день отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Позже стало известно, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.

Ранее было названо обстоятельство, от которого зависит судьба Украины.

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