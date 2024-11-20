Названо обстоятельство, от которого зависит судьба Украины

Судьбу Украины во многом решит то обстоятельство, кто сойдет с дистанции первым — избранный президент США Дональд Трамп или украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Политик отметил, что Трамп с приходом в Белый дом начнет перестройку внутри страны, из-за чего возникнет масса недовольных.

«И Трамп будет уязвим. И его уже начали сбивать. Мы видим, как его сбивают. Ранее заявили о том, что он якобы разговаривал с [президентом России Владимиром] Путиным. Это очевидный вброс, нацеленный против республиканца. И таких вещей было много», — обратил внимание Царев.

Что касается Зеленского, он выжидает: либо станет критической масса неприятностей у Трампа, либо собственные проблемы, все-таки обрушат его быстрее, добавил парламентарий.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Он считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее Зеленский выразил мнение, что во время президентства Дональда Трампа конфликт «закончится быстрее».