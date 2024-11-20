Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо обстоятельство, от которого зависит судьба Украины

Политик Царев: судьба Украины зависит от Трампа и Зеленского

close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Судьбу Украины во многом решит то обстоятельство, кто сойдет с дистанции первым — избранный президент США Дональд Трамп или украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Политик отметил, что Трамп с приходом в Белый дом начнет перестройку внутри страны, из-за чего возникнет масса недовольных.

«И Трамп будет уязвим. И его уже начали сбивать. Мы видим, как его сбивают. Ранее заявили о том, что он якобы разговаривал с [президентом России Владимиром] Путиным. Это очевидный вброс, нацеленный против республиканца. И таких вещей было много», — обратил внимание Царев.

Что касается Зеленского, он выжидает: либо станет критической масса неприятностей у Трампа, либо собственные проблемы, все-таки обрушат его быстрее, добавил парламентарий.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Он считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее Зеленский выразил мнение, что во время президентства Дональда Трампа конфликт «закончится быстрее».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами