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Канада включила в санкционный список две структуры группы «Волга-Днепр»

Канада добавила две структуры группы «Волга-Днепр» в санкционный список
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Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

Канада внесла в свой санкционный список две структуры, которые входят в группу грузовых авиакомпаний «Волга-Днепр» — Volga-Dnepr Logistics B.V. и Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Непосредственно «Волга-Днепр» также находится под канадскими санкциями.

17 февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россиянам нужно быть реалистами и не надеяться на полную отмену санкций США против России. По его словам, российская экономика растет темпами выше мировых — несмотря на рекордный объем введенных санкций, она стала первой в Европе и четвертой в мире в 2024 году.

В 2023 году Россия обогнала Германию, чья экономика сейчас переживает очень сильный кризис: это, по сути, рикошет от выбранного санкционного пути в адрес экономики России, а в 2024 году – Японию, государственный долг которой превышает ВВП вдвое, добавил Балынин.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры. По его словам, Запад хотел нанести РФ стратегическое поражение не только в политической и военной сферах, но и в экономической. В частности, подобные стремления выражались в попытках дестабилизировать российский рынок труда и создать в стране «непреодолимый дефицит товаров».

Ранее в США заявили о положительном влиянии санкций на Россию.

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