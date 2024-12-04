Путин назвал западные страны ненадежными партнерами

Западные государства проявили себя как ненадежные партнеры для России. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», запись которого опубликована в Telegram-канале «Смотри», заявил президент страны Владимир Путин.

Во время мероприятия глава государства обратил внимание, что в 2022 году российские предприниматели столкнулись с серьезными вызовами. Соответствующие трудности стали следствием политики ряда зарубежных держав и их руководящих элит.

«Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что западные государства хотели нанести России стратегическое поражение не только в политической и военной сферах, но и в экономической. В частности, подобные стремления выражались в попытках дестабилизировать российский рынок труда и создать в стране «непреодолимый дефицит товаров».

«Эти планы потерпели крах, поражение. После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения», — сказал глава государства.

По его словам, теперь Россия активно укрепляет связи с перспективными партнерами.

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит в Москве в период с 4 по 5 декабря. Главной темой мероприятия стало «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее в «Большой семерке» (G7) заявили о желании ужесточить антироссийские санкции.