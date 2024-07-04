В США заявили о положительном влиянии санкций на Россию

Россия становится богаче на фоне санкционного давления и конфликта на Украине, что свидетельствует о провале ограничительных мер Запада в отношении нее. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине», — отмечается в статье.

По словам профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, антироссийские санкции не оказали на РФ разрушительного эффекта, который задумывался западными странами.

Эксперт отметил, что на самом деле санкции стали стимулом для развития российской промышленности и сделали Россию более самодостаточной, дали ей возможность переключиться на новые рынки.

2 июля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что включение Всемирным банком Российской Федерации в число государств с высокими доходами населения демонстрирует неэффективность санкций Запада.

Ранее бывший американский разведчик назвал санкции «подарком» для Путина.