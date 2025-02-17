Шольц прокомментировал предложения о развертывании войск на Украине

Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению канцлера, еще неизвестны возможные варианты исхода мирных переговоров по российско-украинскому конфликту для того, чтобы делать подобные заявления.

До этого глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отправку польского военного контингента на Украину трудно себе представить.

2 февраля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что говорить о необходимости размещения западного миротворческого контингента на Украине пока рано.

По словам политика, на данный момент Россия и Украина не приступили к обсуждению условий мирных переговоров, поэтому говорить о вводе контингента нельзя. Он подчеркнул, что до обсуждения вопроса о размещении миротворцев должны пройти переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Помимо этого, по словам Чепы, на Украине должны пройти выборы президента, чтобы вопрос о введении контингента стал возможен.

Ранее стало известно, что Зеленский не понял, зачем на Украине миротворцы.