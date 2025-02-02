Зеленский не понял, зачем на Украине миротворцы

Западные союзники Киева не объяснили, с какой целью они хотят отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом в интервью Associated Press рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — задался он вопросами из-за этого пункта мирного плана.

На вопрос журналиста о том, задавал ли Зеленский подобные вопросы президенту Франции Эммануэлю Макрону, который является инициатором этой идеи, он ответил, что Киев и Париж «все еще находятся в процессе этого диалога».

31 января британское издание The Times писало, что страны Европейского союза разошлись во мнении в вопросе отправки миротворцев на Украину. Так, Великобритания, Франция и государства Северной Европы поддерживают эту инициативу, тогда как Германия выступает против этой инициативы. В свою очередь страны Балтии выражают опасения, что миротворческая миссия сделает их уязвимыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Источники The Times также заявляли, что Европа теоретически смогла бы сформировать наземные силы, однако министрам все равно пришлось бы обратиться к США, чтобы те обеспечили поддержку с воздуха.

В ответ на это посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что «миротворцы», которые прибудут на Украину без согласия России, станут военной целью.

Ранее Зеленский обратился к Трампу с просьбой разместить миротворцев на Украине.