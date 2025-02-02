В Госдуме ответили на заявление Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине

Депутат Чепа: говорить о размещении миротворцев надо после выборов на Украине

Говорить о необходимости размещения западного миротворческого контингента на Украине пока рано. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Говорилось и о немедленном вводе миротворцев. Это означало бы уже откровенное прямое вмешательство. А это грозило эскалацией конфликта на Европу», — заявил он.

По словам политика, на данный момент Россия и Украина не приступили к обсуждению условий мирных переговоров, поэтому говорить о вводе контингента нельзя. Он подчеркнул, что до обсуждения вопроса о размещении миротворцев должны пройти переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Помимо этого, по словам Чепы, на Украине должны пройти выборы президента, чтобы вопрос о введении контингента стал возможен.

«И уже там будут решать, какие контингенты из какой страны, под каким флагом [разместятся на Украине]», — добавил он.

31 января британское издание The Times писало, что страны Европейского союза разошлись во мнении в вопросе отправки миротворцев на Украину. Так, Великобритания, Франция и государства Северной Европы поддерживают эту инициативу, тогда как Германия выступает против этой инициативы. В свою очередь страны Балтии выражают опасения, что миротворческая миссия сделает их уязвимыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Зеленский не понял, зачем на Украине миротворцы.