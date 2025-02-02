Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине

Депутат Чепа: говорить о размещении миротворцев надо после выборов на Украине
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Говорить о необходимости размещения западного миротворческого контингента на Украине пока рано. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Говорилось и о немедленном вводе миротворцев. Это означало бы уже откровенное прямое вмешательство. А это грозило эскалацией конфликта на Европу», — заявил он.

По словам политика, на данный момент Россия и Украина не приступили к обсуждению условий мирных переговоров, поэтому говорить о вводе контингента нельзя. Он подчеркнул, что до обсуждения вопроса о размещении миротворцев должны пройти переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Помимо этого, по словам Чепы, на Украине должны пройти выборы президента, чтобы вопрос о введении контингента стал возможен.

«И уже там будут решать, какие контингенты из какой страны, под каким флагом [разместятся на Украине]», — добавил он.

31 января британское издание The Times писало, что страны Европейского союза разошлись во мнении в вопросе отправки миротворцев на Украину. Так, Великобритания, Франция и государства Северной Европы поддерживают эту инициативу, тогда как Германия выступает против этой инициативы. В свою очередь страны Балтии выражают опасения, что миротворческая миссия сделает их уязвимыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Зеленский не понял, зачем на Украине миротворцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами