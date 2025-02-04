В Польше сделали заявление об отправке военных на Украину

Отправку польского военного контингента на Украину трудно себе представить. Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Трудно себе представить такое состояние вещей. Мы не готовимся к такому сценарию», — подчеркнул он.

По мнению главы польского оборонного ведомства, мир на Украине могут гарантировать инвестиции США и Европы.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что говорить о необходимости размещения западного миротворческого контингента на Украине пока рано.

По словам политика, на данный момент Россия и Украина не приступили к обсуждению условий мирных переговоров, поэтому говорить о вводе контингента нельзя. Он подчеркнул, что до обсуждения вопроса о размещении миротворцев должны пройти переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Помимо этого, по словам Чепы, на Украине должны пройти выборы президента, чтобы вопрос о введении контингента стал возможен.

Ранее в Британии сообщили о запросе Европы к США на случай отправки миротворцев на Украину.