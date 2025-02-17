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Власти Грузии вновь рассмотрят введение законопроекта об иноагентах

Грузинские власти на этой неделе внесут в парламент законопроект об иноагентах
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Irakli Gedenidze/Reuters

Власти Грузии на текущей неделе внесут на рассмотрение в парламент законопроект об иноагентах, аналогичный американскому, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Мдинарадзе утверждает, что проект будет слово в слово переведен с американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Парламент Грузии 14 мая 2024 года принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

На фоне этого в стране прошли массовые протесты против принятия закона об иностранных агентах.

До этого закон об иноагентах пытались принять в Грузии в марте 2023 года.

Впоследствии массовых митингов власти приняли решение отозвать законопроект. Грузинский парламент проголосовал во втором чтении против закона. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отзыв законопроектов об иноагентах победой общества.

Ранее Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах.

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