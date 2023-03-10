Отозвали законопроект, отпустили задержанных. Власти Грузии уступили протестующим

Утром сегодня, 9 марта, власти Грузии решили отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», из-за которого в стране вот уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Однако митинги в Тбилиси не утихли – протестующие требуют освободить более 130 сограждан, задержанных во время акций. После этого министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные участники митингов отпущены на свободу. Затем митингующие потребовали отставки правительства. Что известно о протестах четверга – в материале «Газеты.Ru».

Продолжение протестов

Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил, что власти Грузии решили отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

«Были риски, что жизни и здоровью одного молодого человека будет угрожать опасность, и мы приняли такое решение, потому что всегда так поступаем», — приводит его слова телеканал «Имеди».

По словам Мдинарадзе, некоторые граждане посчитали закон об иноагентах списанным с российского, «хотя на самом деле это был прямой перевод американского».

Мдинарадзе также объявил на брифинге, что правящая партия Грузии намеренно провалит на голосовании во втором чтении законопроект об иностранных агентах, чтобы «окончательно процедурно решить этот вопрос».

Очередное заседание грузинского парламента назначено на 10 марта на 12:00 по местному времени.

Вечером в четверг «Интерфакс» сообщил, что протестующие в Тбилиси выдвинули правительству новый ультиматум. По информации агентства, возле здания парламента группа военных ветеранов грузинской армии выступила с требованием, чтобы правительство страны ушло в отставку, так как оно «не способно вести Грузию в направлении Европы».

«Это правительство должно уйти в отставку, должны быть назначены досрочные парламентские выборы», — заявил митингующий с трибуны.

Согласно данным агентства, часть протестующих поддержали эту идею.

Освобождение задержанных

Однако протесты в стране продолжились. Митингующие потребовали освободить сограждан, которых задержали во время акций 7-8 марта. Согласно данным пресс-службы МВД Грузии, во время протестов за два дня были задержаны 133 человека по административным статьям, а еще один – по уголовной.

«Во время акций протеста 7-8 марта по фактам правонарушений на прилегающей к парламенту территории один человек задержан по факту нападения на полицейских по статье 353 уголовного кодекса, а по статьям 166 и 173 административного кодекса (мелкое хулиганство и неповиновение полиции – «Газета.Ru») — в сумме 133 человека», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что во время митингов в ночь на четверг пострадали 10 сотрудников МВД и несколько гражданских.

Кроме того, по информации Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», среди задержанных за хулиганство и неповиновение полиции оказались два солдата, которые воевали на стороне Украины в «Грузинском легионе» ВСУ. По данным журналистов, информацию об их задержании подтвердил командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

К вечеру четверга министерство внутренних дел Грузии сообщило об освобождении задержанных участников митингов в Тбилиси.

«Все задержанные на акциях 7 и 8 марта за административные правонарушения граждане освобождены», — уточнили в ведомстве.

Непричастность России

7 марта в Тбилиси начались многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. На протяжении двух дней граждане требовали отозвать инициативу. Каждый вечер силовики разгоняли протестующих с применением водометов и слезоточивого газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что в Москве обеспокоены происходящим в Грузии.

«Это все-таки соседнее нам государство. И, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре нашей границы. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к обсуждаемому в Грузии законопроекту об иноагентах.

«Ничего там Kремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем», — отметил он.

По словам представителя Кремля, «первопроходцами» в таких законах стали США. Кроме того, один из вариантов грузинского законопроекта «oчень сильно был похож на аналогичный закoн США». По мнению Пескова, тот вариант инициативы, который был меньше схож с американским аналогом, «был гораздо мягче по своей сути».

Глава секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов из-за протестов в Тбилиси рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей.

С аналогичными рекомендациями выступило и Минэкономразвития России. В ведомстве посоветовали гражданам РФ воздержаться от поездок на территорию Грузии, а находящимся там избегать посещения людных мест.

Европейская поддержка

Депутат Европарламента Виола фон Крамон в своем Twitter назвала отзыв грузинского законопроекта об иноагентах важной новостью. Но, по ее мнению, это только «первый шаг».

Европейский парламентарий призвала правительство Грузии сконцентрироваться на выполнении 12 пунктов для получения статуса кандидата в ЕС.

«Перестаньте проделывать трюки, перестаньте ставить под угрозу кандидатский путь, перестаньте саботировать будущее страны. Сердце Европы продолжит биться в Грузии!» — написала Крамон, отметив, что «драмы» можно было бы избежать, если бы власти Грузии «с самого начала слушали людей и друзей» страны.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархели также поддержал в своем Twitter решение отозвать документ.

«Я приветствую решение правящей партии отозвать спорный закон о неправительственных организациях. Грузия снова может рассчитывать на нашу поддержку на пути в Евросоюз», — написал Вархели.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение властей Грузии «хорошим знаком». Он считает, что теперь «нужно последовать конкретным юридическим шагам».

При этом дипломат похвалил участников протеста, которые «вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям». По его мнению, начавшиеся в стране митинги «сильные и трогательные».

Обвинили президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая изначально заступалась за протестующих, назвала отзыв законопроекта победой общества.

«В первую очередь, я хочу поздравить все общество с первой такой победой», — заявила она в новом видеообращении.

По ее мнению, решение об отзыве было принято «с учетом реальной силы народа».

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал Зурабишвили за ее позицию во время беспорядков.

«Очень разочарован позицией президента, который, как мы видели вчера, она несколько романтизировала это насилие <…> это определенно не то отношение, которое президент должен иметь по отношению к парламенту», — приводит его слова грузинский «Первый канал».

По словам парламентария, полицейские сирены звучали в Тбилиси из-за насилия у здания парламента, когда протестующие попытались прорваться в здание законодательного органа и столкнулись с силовиками.

«Чего ждет грузинский народ от президента, так это призыва всех к миру, а не наоборот, поощрения неповиновения полиции», — считает спикер грузинского парламента.