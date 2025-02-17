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Небензя рассказал, какой должна стать Украина

Небензя заявил, что Украина должна стать демилитаризованным государством
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Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что будущая Украина должна стать демилитаризованным и нейтральным государством. Его слова приводит РИА Новости.

Также он отметил, что Украина не должна входить ни в какие блоки и альянсы.

Кроме того, Небензя заявил, что с приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа появились перспективы того, что горячая фаза украинского кризиса может скоро завершиться.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского лидера в Москву.

Ранее спецпосланник Трампа обсудил российско-украинский конфликт со странами НАТО.

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