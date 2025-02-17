Небензя заявил, что прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование конфликта

Прекращение огня на территории Украины не гарантирует урегулирование конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, пишет РИА Новости.

«Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования», — отметил он.

Небензя подчеркнул, что те, кто будут работать над параметрами возможных договоренностей, должны «усвоить важнейший урок Минска [Минских соглашений]».

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в этот день отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Позже стало известно, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.

Ранее на Западе призвали Украину смириться с тем, что переговоры пройдут без нее.