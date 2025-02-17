Фицо: Словакия не пошлет своих солдат на Украину и не поддержит членство в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не направит своих военнослужащих на Украину. Об этом говорится в сообщении на странице правительства Словакии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там отметили, что Евросоюз не уполномочен принимать решения об участии иностранных войск в миротворческих операциях на территории иного государства.

«Роберт Фицо неоднократно заявлял о своей позиции. Во-первых, он никогда не согласится на ее членство в НАТО. Во-вторых, Словакия не направит какие-либо вооруженные силы на Украину», — говорится в сообщении.

Фицо ранее заявил, что на саммите Европейского союза по вопросам безопасности в Париже обсудят размещение иностранных войск на Украине после урегулирования конфликта.

13 февраля Фицо призвал страны Европейского союза «протрезветь от военного безумия» после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей.