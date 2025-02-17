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Фицо заявил, что в Париже обсудят вопрос размещения иностранных войск на Украине

Фицо сообщил, что в Париже обсудят размещение иностранных военных на Украине
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Nadja Wohlleben/Reuters

На саммите Европейского союза по вопросам безопасности в Париже обсудят размещение иностранных войск на Украине после урегулирования конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своей публикации политик задался вопросом, что делают высшие представители Евросоюза на встрече в столице Франции, созванной «к теме размещения иностранных войск на территории Украины».

«Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего», — подчеркнул Фицо.

15 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Позже глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что встреча пройдет в Париже 17 февраля как саммит Европейского союза по вопросам безопасности.

Итальянское издание L'AntiDiplomatico писало, что европейские государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Как отметили журналисты, политики из как минимум пяти государств — Польши, Франции, Италии, Германии и Великобритании — не собираются прилагать усилия ради достижения мира.

Ранее Лавров ответил на заявления лидеров ЕС о желании участвовать в переговорах по Украине.

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