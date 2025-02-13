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Премьер Словакии призвал ЕС отрезветь после разговора Путина и Трампа

Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия после беседы Путина и Трампа
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны Европейского союза «протрезветь от военного безумия» после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом словацкий политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фицо предположил, что американский лидер мог сказать украинскому коллеге, что его ждет «что-то такое невообразимое, как демократические выборы». Премьер Словакии обратил внимание, что к Евросоюзу никто не обращается, председателям Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента никто не звонил.

«Европейский союз должен будет быстро протрезветь от военного безумия и понять, что необходимо быть независимым во взглядах и позициях, чтобы выжить», — написал Фицо.

В противном случае, по мнению премьера, ЕС ждет глубокий кризис.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей.

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