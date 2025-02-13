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В МИД России дали положительную характеристику беседе Путина и Трампа

Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом был беседой двух воспитанных и вежливых людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает ТАСС.

По его словам, на Западе, в частности руководители Европейского союза, «оцепенели», когда состоялся «нормальный, элементарный разговор» между главами США и РФ.

Лавров назвал Трампа и Путина такими политиками, которых не откидывают в сторону разногласия, которые прекрасно осознают, что политика — «это садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения».

Глава МИД РФ также выразил надежду на то, что состоявшихся между Путиным и Трампом разговор «отрезвит» Запад, который забыл, как нужно вести диалог.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Трампа.

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