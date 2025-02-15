L'AntiDiplomatico: ЕС не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине

Члены Европейского союза (ЕС) не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

В материале отмечается, что политики из Евросоюза, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Польши не собираются работать над достижением мира на Украине.

«Они просто боятся, что им придется тратить все больше и больше денег на вооружение нацистов в Киеве, если и когда Вашингтон действительно перекроет им краны», — говорится в публикации.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии потребовали участия Украины в переговорах о мире с РФ.